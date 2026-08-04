«Ему стало плохо на глазах у девушки»: неожиданно умер 19-летний воспитанник «Салавата Юлаева» Амир Ханов

В возрасте 19 лет ушел из жизни Амир Ханов — воспитанник «Салавата Юлаева», один из ведущих защитников Поволжья в своем возрасте, сообщает «Спорт-Экспресс». Трагедия произошла во время свидания с девушкой.

По информации телеграм-канала Mash Batash, ссылающегося на отца Амира, юноше стало плохо после посещения мастер-класса по лепке из глины. Он потерял сознание на глазах у своей спутницы, и, несмотря на попытки его спасти, скончался.

Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что у хоккеиста были проблемы с сердцем, которые могли спровоцировать трагедию.

Ханов с 2017 по 2023 годы находился в системе «Салавата Юлаева». Он неоднократно вызывался в сборную ПФО, но попасть в команду «Толпар» из МХЛ ему не удалось. В прошедшем сезоне он выступал в НМХЛ за «Полет» из Рыбинска и «Самару», отыграв шесть матчей и отметившись двумя результативными передачами. Его называли одним из самых перспективных защитников своего возраста, и его уход стал шоком для всех, кто знал Амира.

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