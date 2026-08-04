Жара может старить тело: как волны зноя ускоряют ход биологических часов

Сильная и долгая жара может ускорять биологическое старение организма, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Чжэцзянского университета в журнале Cyborg and Bionic Systems. По данным ученых, повторные волны зноя способны сдвигать «внутренние часы» тела примерно на полгода вперед.

Исследователи изучили данные более 2300 взрослых жителей Китая. Биологический возраст участников оценивали в 2011 и 2015 годах, а затем сравнивали эти показатели с погодой за 12 месяцев до каждого обследования. Волной жары считали минимум четыре дня подряд, когда температура была выше обычных экстремальных значений для конкретного города.

Анализ показал: каждая дополнительная волна жары была связана с сокращением биологического возраста примерно на 0,53 года. Сильнее всего эффект проявлялся у людей с более высоким индексом массы тела и у жителей городов.

Авторы предполагают, что жара заставляет организм постоянно тратить силы на поддержание нормального состояния. Это может нарушать обмен жиров и сахара: у людей, чаще сталкивавшихся с жарой, находили более высокие уровни холестерина и показателя среднего сахара в крови.

Исследователи подчеркивают: речь не о том, что один жаркий день мгновенно «старит» человека. Скорее, повторные и длительные тепловые волны могут становиться дополнительной нагрузкой для клеток, сосудов и обмена веществ.