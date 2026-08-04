Пенсионерам после 70 лет положены дополнительные меры поддержки: что важно знать

Достижение 70-летнего возраста само по себе не означает автоматического назначения новой федеральной выплаты, однако именно в этом возрасте многие пенсионеры получают право на дополнительные меры социальной поддержки. Речь идет как о региональных льготах, так и о компенсациях, субсидиях и социальных услугах, которые зависят от возраста, состояния здоровья и жизненной ситуации. Что стоит проверить после юбилея, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Андрей Лаврентьев.

По словам эксперта, особое внимание стоит обратить на льготы, действующие в конкретном регионе проживания. В Московской области пенсионеры могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки, а при наличии дополнительных оснований — оформить субсидии на оплату коммунальных услуг, помощь в приобретении лекарств, социальное обслуживание на дому и другие виды поддержки. Кроме того, если состояние здоровья ухудшается, именно после 70 лет многие начинают оформлять уход, технические средства реабилитации или другие меры помощи через органы социальной защиты.

«Я всегда советую после достижения 70-летнего возраста обратиться в МФЦ или органы соцзащиты и попросить проверить, на какие меры поддержки человек имеет право. Очень часто люди годами не пользуются положенными льготами просто потому, что не знают об их существовании. Многие выплаты и компенсации носят заявительный характер, поэтому без обращения их никто автоматически не назначит», — отметил юрист.

Эксперт добавил, что после 70 лет также стоит регулярно проверять информацию о новых региональных программах поддержки пенсионеров. Законодательство в этой сфере периодически меняется, появляются дополнительные компенсации и социальные проекты, поэтому своевременное обращение за консультацией поможет не упустить положенные меры помощи.

В интернете вновь заговорили о возможной новой пенсионной реформе и повышении возраста выхода на пенсию, но в Госдуме РФ эти слухи назвали провокационными. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что никаких обсуждений на эту тему в парламенте нет, а все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме.