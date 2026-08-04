Илья Березкин рассказал, как будет обеспечиваться безопасность во время выборов в Подмосковье

Председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин в интервью «360» рассказал, как будет обеспечиваться безопасность во время выборов в Подмосковье.

«Мы постоянно держим руку на пульсе и взаимодействуем со всеми ведомствами и отраслями, которые так или иначе занимаются обеспечением энергетики, обеспечением пожарной безопасности. Мы проверяем, лицензируем каждое наше учреждение. Металлодетекторы, ручные металлодетекторы. Безусловно, здесь львиная доля нагрузки лежит на органах внутренних дел, на МЧС. Муниципалитеты также участвуют в этой работе, подключая частные охранные предприятия для того, чтобы любые инциденты, которые происходят вблизи избирательных участков, также можно было предотвращать», - рассказал Березкин.

Он отметил важность работы системы «Безопасный регион». Камеры видеонаблюдения будут подключены к Центру общественного наблюдения и Центру управления регионом, что позволит следить за ситуацией на каждом избирательном участке в режиме реального времени.

«Более того, у нас предусмотрены видеонаблюдение и видеофиксация на всех без исключения избирательных участках. Также будет производиться видеонаблюдения на порядка 65% избирательных участках в режиме онлайн — можно на специальном портале посмотреть. Это важно и с точки зрения безопасности, о которой мы говорим, но и также важно для организаторов и участников избирательного процесса», - сказал Березкин.

В каждой участковой комиссии будет определен ответственный за вопросы безопасности. У него будут все прямые телефоны и контактные данные всех служб муниципалитета.

«Ввиду того, что усложнились условия для проведения голосования, возможны провокации, мы это тоже понимаем, поэтому у нас разработан план резервных участков. У нас подготовлено порядка 118 передвижных участков. Попросту говоря, это большой вместительности автобусы, полностью оборудованные по нормативам для места для голосования. В случае если у нас происходит какой-то инцидент, мы готовы сразу перевести голосование из стационарного участка в передвижной пункт голосования», - продолжил Березкин.

Он добавил, что при подведении результатов голосования в регионе зарезервировано помещение для нештатных ситуаций. При необходимости та или иная территориальная или участковая комиссия может быть перемещена для подведения итогов в это помещение для обеспечения безопасности.