В Подольске благоустроили территории двух городских кладбищ

На кладбищах «Красная Горка-1» и «Красная Горка-2» в Подольске завершились работы по комплексному благоустройству. В период с 1 июля по 1 ноября территории были приведены в соответствие с региональным стандартом.

До этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что в Подмосковье завершили программу по обустройству «народных троп».

В ходе работ в Подольске на территориях кладбищ было установлено более 1,1 км нового ограждения, обустроено 12 зон для посетителей со скамейками и 7 контейнерных площадок. Также создано 7 водоразборных точек, размещены 4 информационных стенда с навигационными табличками и заменены 14 мусорных контейнеров. Были выполнены работы по приведению в порядок прилегающей территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству общественных территорий.