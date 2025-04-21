В Подольске более 50 студентов приняли участие в акции «Стань донором крови»

В Подольске к ежегодной акции «Стань донором крови» присоединились более 50 ребят. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Цель акции — популяризовать донорство среди представителей молодежи. В этом году в Подольске мероприятие проведут три раза весной и осенью.

В этот раз акция прошла на базе Подольской станции переливания крови. В ее рамках студенты, активисты молодежных организаций и волонтеры сдали более 20 литров крови.

После процедуры каждый студент получил денежную компенсацию на питание в размере примерно 1 тыс. руб. Также каждый был освобожден от занятий.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев подчеркнул важность создания в регионе новых учреждений здравоохранения.