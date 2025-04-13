В Подольске более 700 многоквартирных домов перейдут на голосование в системе ГИС ЖКХ

До конца 2025 года более 700 многоквартирных домов Подольска смогут перейти на голосование через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), сообщила администрация городского округа.

Отмечается, что этот шаг направлен на повышение прозрачности процесса голосования, а также на снижение рисков фальсификации протоколов и предотвращение незаконной смены управляющих организаций.

Как отметили в администрации Подольска, в первом квартале 2025 года голосование уже прошло в 266 многоквартирных домах.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что власти особое внимание при переходе на такую систему голосования уделяют неуверенным пользователям гаджетов.

«Для этого предусмотрена возможность голосования через МФЦ. Этой услугой уже воспользовались 23 человека. Важно популяризировать этот способ участия, особенно среди пожилых людей. Многие из них нуждаются в помощи», — отметил он.

По словам Артамонова, работа с жителями Подольска будет осуществляться в тесном сотрудничестве с председателями советов домов.

В адресный перечень вошло 729 многоквартирных домов, находящихся под управлением 21 управляющей организации. Из них 557 домов общей площадью около 3 млн кв. м находятся в управлении АО «УК Подольск».

Ранее жителям Подольска рассказали о графике работы выездных пунктов диспансеризации.