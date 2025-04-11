Жителям Подольска рассказали о графике работы выездных пунктов диспансеризации

«В апреле жители г. о. Подольск смогут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и рядом с местом проживания. С 9:00 до 11:00 будут работать мобильные бригады ПОКБ», — говорится в сообщении администрации.

Так, 14 апреля пункт будет работать в поселке Быково у дома № 6; 16 апреля — на улице Строителей, 14 в деревне Федюково; 18 апреля — в поселке Дубровицы у дома № 46; 21 и 22 апреля — в поселке Стрелковской фабрики у дома № 5а; 28 апреля — на Центральной улице, 36 в поселке Александровка; 30 апреля — в селе Покров у храма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия новых учреждений здравоохранения.