В Подольске будут судить рабочего после гибели девушки при опрокидывании металлического павильона

В Подольске предстанет перед судом 37-летний рабочий после гибели девушки в результате опрокидывания павильона для курения. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел на территории одного из промышленных парков. При проведении работ по асфальтированию подсудимый должен был перенести и закрепить металлические павильоны для курения. Используя специальное оборудование, мужчина перенес павильоны, но не закрепил опоры.

В результате вечером 21 ноября из-за сильного порыва ветра один из павильонов опрокинулся на 22-летнюю сотрудницу. От полученных травм девушка погибла на месте.

Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, рассмотрит городской суд Подольска.