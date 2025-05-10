В Подольске бульвар Юности на один день превратился в театральную площадку

В Подольске на бульваре Юности показали театральные постановки на тематических локациях в рамках проекта «Эх, путь-дорожка фронтовая». Об этом сообщает администрация городского округа.

Творческие коллективы представили мини-спектакли о войне, перенеся зрителей в 1945 год. Задействовали множество артистов из Подольского драматического театра, а также ДК ЗиО, ДК «Машиностроитель», СДК «Романцево», ДК им. Лепсе.

Особое впечатление на гостей произвела локация «Встреча героя», где разыграли реальную историю семьи директора сельского дома культуры Татьяны Нашивочниковой. На сцене ожила трогательная сцена возвращения с фронта старшей дочери, встречающей мать с портретом пропавшего без вести отца.

Также эмоциональной для многих зрителей стала постановка «Ночные ведьмы» о легендарном женском авиаполке. На локации «Призывной пункт» каждый мог почувствовать себя добровольцем, заполнив подлинную анкету военных лет и пройдя строевую подготовку.

Показали и театрализованную композицию «Баллада о знамени» по мотивам стихотворения Роберта Рождественского. Артисты Подольского драматического театра читали стихотворения и пели песни о войне, где каждое выступление было мини-спектаклем. Звучали произведения авторов Константина Симонова, Роберта Рождественского, Анны Ахматовой. Вспоминали также произведения ярких современных авторов: «Медсестричка» Ольги Яковлевой и «Парад Победы» подольского поэта Евгения Смирнова.

Театрализованную программу «Концерт в госпитале» подготовили на своей локации воспитанники театрального коллектива «Пирамида» Дома культуры «Машиностроитель». От этого же дома культуры представили постановку «У войны не женское лицо» под названием «Дорога на фронт». Театральный коллектив «Театр поэзии «Апплаус» представил вагон-теплушку. Гостям показали, как делать самолетики и журавлей из бумаги. На поделках писали пожелания добра и мира, а затем запускали в небо.

Представление «Военный госпиталь и агитбригада» рассказало о том, что на территории ДК имени Лепсе в годы войны разместился госпиталь. Время было трудное и поступало до 700 раненых в день. Специалисты справлялись как могли, и их подвиг теперь осветили в постановке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выплаты ко Дню Победы получили свыше 17 тыс. ветеранов.