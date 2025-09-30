В Подольске День пожилого человека отметили турниром по дартсу
Турнир по дартсу прошел в Подольске в День пожилого человека
Фото: [t.me/podolskadm]
В микрорайоне Львовский Подольска отметили День пожилого человека. В спорткомплексе «Ирида» прошел турнир по дартсу для пенсионеров.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность развития проекта «Активное долголетие».
В турнире по дартсу приняли участие девять спортсменов. В результате победу одержала Евгения Киреева. Второе место заняла Валентина Непомилуева, третье — Неля Бурякова. Всем вручили медали и грамоты.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к «Активному долголетию» присоединились порядка 500 тыс. жителей региона.