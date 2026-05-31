Минобрнауки изменило порядок поступления в аспирантуру с 2026 года

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило обновленные правила приема в аспирантуру, которые начнут действовать с 2026 года. В пресс-службе министерства сообщили РИА Новости , что основные сроки подачи документов и зачисления останутся прежними, однако изменится порядок электронной подачи заявлений и механизм распределения целевых мест.

Согласно новым требованиям, абитуриенты смогут направить документы в аспирантуру через портал «Госуслуги», лично обратиться в образовательную организацию или воспользоваться услугами почтовой связи. При этом возможность подачи заявлений через внутренние электронные системы вузов будет отменена.

Еще одно нововведение затронет целевое обучение. Начиная с 2026 года, целевая квота станет максимально детализированной. Для каждого места будут заранее определены конкретный заказчик подготовки специалиста, образовательная программа, форма обучения и количество выделенных мест. Таким образом, целевое место будет закрепляться за определенной организацией еще до начала приемной кампании.

В Минобрнауки рассчитывают, что такой подход позволит эффективнее заполнять целевые места и повысит прозрачность механизма подготовки научных кадров.

В ведомстве также отметили устойчивый рост интереса к аспирантуре. Если в 2020 году в российских вузах и научных организациях обучались около 87,8 тысячи аспирантов, то к 2025 году их число увеличилось до 126,2 тысячи человек. За пять лет показатель вырос примерно на 44%.

