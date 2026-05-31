Эксперт раскрыла главные причины горького вкуса кофе

Горечь и кислотность являются естественными составляющими вкуса кофе, однако чрезмерно резкий или жженый привкус чаще всего связан с ошибками при приготовлении напитка. Об этом « Газете.Ru » рассказала руководитель бариста компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, Дарья Соболева.

По словам специалиста, одной из основных причин неприятной горечи становится переэкстракция. В этом случае вода слишком долго контактирует с молотым кофе и извлекает из зерен избыточное количество веществ, что делает вкус тяжелым и резким.

Эксперт отметила, что подобный эффект нередко возникает из-за слишком мелкого помола. Вода проходит через кофейную массу медленнее, а в напитке начинают преобладать жженые и древесные оттенки. Аналогичный результат может появиться при использовании чрезмерного количества кофе или слишком плотной трамбовке.

Еще одной распространенной причиной ухудшения вкуса считается слишком высокая температура воды. Бариста подчеркнула, что кипяток не делает напиток лучше или крепче, а наоборот, способен разрушать вкусовой профиль зерен. Для приготовления эспрессо оптимальной считается температура от 91 до 96 градусов в зависимости от степени обжарки.

Соболева также обратила внимание на важность регулярной очистки оборудования. Остатки кофейных масел в кофемашинах, турках, фильтрах и френч-прессах со временем накапливаются и негативно влияют на вкус готового напитка.

На характеристики кофе также влияют качество зерен и условия их хранения. Неправильно хранящийся или старый кофе теряет ароматические свойства и может приобретать выраженную горечь. Специалист рекомендовала хранить зерна в герметичной упаковке вдали от влаги и солнечных лучей не более двух месяцев после открытия.

Кроме того, значение имеет качество воды. Водопроводная вода часто ухудшает вкус напитка, поэтому для приготовления кофе рекомендуется использовать фильтрованную или бутилированную воду.

Эксперт подчеркнула, что хороший кофе должен сохранять баланс вкуса, в котором могут присутствовать карамельные, ореховые и легкие фруктовые оттенки. Если напиток получился слишком горьким, ситуацию может частично исправить добавление небольшого количества теплой воды.

