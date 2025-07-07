В Подольске до конца лета ликвидируют «опасную тропу» в Сергеевском тупике

В Подольске до окончания летнего сезона планируется ликвидировать «опасную тропу» в Сергеевском тупике. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

С начала года в регионе уже устранили свыше 190 «опасных троп» у железной дороги, отметили до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как напомнили в администрации Подольска, «опасные тропы» появляются на участках, где официальные пешеходные переходы отсутствуют или находятся далеко от места проживания людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о борьбе с травматизмом на железной дороге в области.