В Подольске до конца октября завершат благоустройство лесопарка «Березки»

Лесопарк расположен в микрорайоне Высотный. Его площадь составляет около 9 га. На территории сохранили пешеходные маршруты, но обновили на них покрытие. Также обновили освещение и оборудовали видеонаблюдение. Здесь будут созданы зоны отдыха для взрослых и детей, площадки для домашних питомцев.

«Важно, чтобы в Подольске становилось больше мест, где каждый сможет проводить время на свежем воздухе с комфортом», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел обновленный лесопарк «Банный лес» в Красноармейске.