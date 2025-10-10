В Подольске до конца октября завершат благоустройство лесопарка «Березки»
Фото: [t.me/GrArtamonov]
В Подольске до конца текущего месяца планируется завершить благоустройство лесопарка «Березки». Работы проводятся по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».
Лесопарк расположен в микрорайоне Высотный. Его площадь составляет около 9 га. На территории сохранили пешеходные маршруты, но обновили на них покрытие. Также обновили освещение и оборудовали видеонаблюдение. Здесь будут созданы зоны отдыха для взрослых и детей, площадки для домашних питомцев.
«Важно, чтобы в Подольске становилось больше мест, где каждый сможет проводить время на свежем воздухе с комфортом», — отметил глава округа Григорий Артамонов.
