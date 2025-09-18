В Подольске до начала отопительного сезона запустят котельную на Фруктовой улице

Котельную на Фруктовой улице Подольска запустят до старта отопительного периода. В городе уже завершается строительство газопровода для коммунального объекта.

По программе социальной газификации в округе к газу подключили более 1 тыс. частных домов. За четыре года реализации программы здесь было подписано почти 2 тыс. договоров на догазификацию, осуществлено более 1 тыс. пусков газа.

Работы на котельной проводят специалисты подрядчика Мособлгаза АО «Газстрой». Они уже проложили около 300 м газопровода. Часть работ выполнили методом горизонтально направленного бурения. До этого дом, обслуживаемый котельной, отапливался углем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел в Подольске реконструированную котельную на улице Ульяновых.