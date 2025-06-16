В Подольске, Химках и Ногинске пройдут ярмарки трудоустройства

В Подмосковье в период с 25 по 27 июня в рамках проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» организуют ярмарки трудоустройства в офлайн- и онлайн-форматах. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Так, в офлайн-формате их организуют в Химках в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки» (25 июня), в Подольске в Концертном зале Администрации городского округа (27 июня) и в Ногинске в Государственном казенном учреждении Московской области «Центр занятости населения Московской области» (27 июня). В онлайн-режиме мероприятие организуют 26 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.