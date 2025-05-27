В Подольске из аварийного жилья планируют переселить почти 2 тыс. человек

До конца 2027 года в Подольске из аварийного жилья планируют переселить более 1,5 тыс. человек, работы пройдут в рамках госпрограммы, которую реализуют власти округа при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«На улице Южный поселок в микрорайоне Климовск расселят 28 аварийных домов. В них проживают 398 семей, это почти 800 человек. Уже началось строительство 17-этажного дома, параллельно готовится документация для возведения второго аналогичного дома», — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Кроме того, расселение проведут в домах на улицах Банной, Калинина, Калужской, Луговой, Плещеевской, Подольских Курсантов, Чайковского, Щорса и не только. В программу планируют включить еще четыре дома, расположенных на улицах Железнодорожной, Плещеевской, Быковской и в Александровском проезде. Жителям аварийных зданий также будут доступны жилищные сертификаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.