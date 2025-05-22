В Подольске к акции «100 баллов для победы» присоединились более 1,6 тыс. выпускников

В Подольске к всероссийской акции «100 баллов для победы» присоединились более 1,6 тыс. выпускников. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

С начала мая в школах Подольска прошли встречи с выпускниками прошлых лет, которые получили высокие баллы на Едином госэкзамене. Они дали ребятам советы, как лучше подготовиться к испытаниям.

В прошлом году в Подольске 100 баллов на ЕГЭ набрали 30 выпускников. Два человека получили максимальный балл сразу по нескольким предметам.

Ранее сообщалось, что в Подольске за ходом ЕГЭ будут следить более 100 родителей.