В Подольске кабельный завод провел экскурсию для участников проекта «Активное долголетие»
Членам «Активного долголетия» в Подольске рассказали, как очищают метеориты
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске кабельный завод «СПКБ Техно» провел первую экскурсию для участников проекта «Активное долголетие». Мероприятие прошло в рамках проекта «ПриТЯГАтельный завод».
Завод давно специализируется на промышленном туризме. Однако обычно экскурсии посещали семьи и школьники.
Пенсионерам представили гигантский калейдоскоп, огнестойкий кабель, газоразрядную лампу Тесла с плазменными молниями и многое другое. Также они смогли прокатиться на багги, увидеть ретроавтомобили и настоящий метеорит, который привезли для чистки. Кроме того, в рамках экскурсии прошел мастер-класс по гальванике.
Следующую экскурси планируется провести в сентябре, когда предприятие посетит группа подольских школьников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о значимости проекта «Активное долголетие».