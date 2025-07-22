В Подольске кабельный завод провел экскурсию для участников проекта «Активное долголетие»

В Подольске кабельный завод «СПКБ Техно» провел первую экскурсию для участников проекта «Активное долголетие». Мероприятие прошло в рамках проекта «ПриТЯГАтельный завод».

Завод давно специализируется на промышленном туризме. Однако обычно экскурсии посещали семьи и школьники.

Пенсионерам представили гигантский калейдоскоп, огнестойкий кабель, газоразрядную лампу Тесла с плазменными молниями и многое другое. Также они смогли прокатиться на багги, увидеть ретроавтомобили и настоящий метеорит, который привезли для чистки. Кроме того, в рамках экскурсии прошел мастер-класс по гальванике.

Следующую экскурси планируется провести в сентябре, когда предприятие посетит группа подольских школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о значимости проекта «Активное долголетие».