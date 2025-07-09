В Подольске капитально отремонтировали 53 многоквартирных дома

В Подольске капитально отремонтировали уже 53 многоквартирных дома, сообщили в администрации муниципалитета. В зданиях привели в порядок кровли и фасады, лифты и инженерные коммуникации.

В Подмосковье в июне также очистили от вандальных надписей фасадов свыше 100 МКД, сообщили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В общей сложности в Подольске в 2025 году в план капремонта входит 283 дома. В 58 из них работы еще продолжаются. Всего в домах планируется обновить 900 элементов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все ресурсоснабжающие организации области должны работать по новому стандарту.