В Подольске комплексно благоустроили 19 дворов

В Подольске завершили работы по благоустройству 19 дворов. Они были проведены в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Во дворах обновили 45 тыс. кв. м дорожного покрытия, отремонтировали 14 парковок и создали 13 новых, установили около 200 лавочек и свыше 100 светильников и урн, провели озеленение.

Сейчас продолжается благоустройство в семи дворах. Также работы будут проводиться в следующем году. В округе уже собирают заявки от жителей для создания перечня территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по завершению благоустройства лесопарка «Дубрава» в Подольске.