В Подольске легковушка врезалась в грузовик и загорелась

В Подольске легковой автомобиль столкнулся с грузовым и загорелся. Инцидент произошел на участке трассы М-2 «Крым», сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, утром во вторник на тридцать четвертом километре дороги легковой автомобиль BMW совершил попутное столкновение с грузовой машиной. После столкновения иномарка начала гореть. В результате аварии никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.