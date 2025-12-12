В Подольске на бульваре Юности установили одну из самых высоких елок в округе

На бульваре Юности в Подольске рабочие завершили монтаж каркаса главной новогодней елки высотой 22 метра и закрепили на нем лапник. В ближайшее время конструкцию украсят елочными игрушками и гирляндами.

В Подмосковье ранее стартовал зимний сезон в парках. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей на культурные и спортивные мероприятия.

На елке в Подольске планируется развесить более 300 шаров и снежинок, а также около 1,5 тыс. метров световых гирлянд. Вокруг елки установят тематическое ограждение с брендированными щитами «Зима в Подмосковье».

Помимо елки, на бульваре монтируется арочная световая конструкция и шатер из гирлянд «Звездное небо». Все работы по праздничному оформлению бульвара Юности планируется завершить к началу следующей недели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о зимних катках, которые открылись в парках региона.