В Подольске на полиграфическом комплексе провели экскурсию для жен участников СВО
Фото: [пресс-служба администрации Городского округа Подольск]
В Подольске в рамках проекта «Промышленный туризм» на полиграфическом комплексе АО «ВМС-Принт» провели экскурсию для жен участников специальной военной операции. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Предприятие производит упаковку из картона, этикетки, упаковку из микрогофрокартона. На заводе работают более 300 человек и установлено свыше 60 единиц оборудования.
Посетительницам рассказали о доступных вакансиях, условиях работы и системе адаптации новых работников.
