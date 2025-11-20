В Подольске на полиграфическом комплексе провели экскурсию для жен участников СВО

Жены участников СВО посетили с экскурсией предприятие Подольска

Официально

Фото: [пресс-служба администрации Городского округа Подольск]

В Подольске в рамках проекта «Промышленный туризм» на полиграфическом комплексе АО «ВМС-Принт» провели экскурсию для жен участников специальной военной операции. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие производит упаковку из картона, этикетки, упаковку из микрогофрокартона. На заводе работают более 300 человек и установлено свыше 60 единиц оборудования.

Посетительницам рассказали о доступных вакансиях, условиях работы и системе адаптации новых работников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил предприятие по производству косметики в Коломенском округе.

Актуально
Подольск
Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области