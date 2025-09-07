В Подольске на Успенском молодежном фестивале обсудили семейные ценности

Молодежный фестиваль, посвященный вопросам брака, прошел в Подольске. На нем обсуждались темы семьи и семейных ценностей, как сообщает администрация городского округа.

В Подольске состоялся Успенский молодежный фестиваль, организованный Подольской епархией. На нем обсуждались вопросы семьи и традиционных ценностей. Мероприятие началось с молитвы в Воскресенском храме, а затем продолжилось в Доме культуры им. Лепсе.

Председатель Межъепархиального отдела по работе с молодежью Московской митрополии, иерей Дмитрий Нестеров, заявил, что основной целью фестиваля является общение с молодыми людьми и рассмотрение их представлений о семье с духовной точки зрения.

Он отметил, что в современном обществе происходит размывание семейных ценностей, когда люди осознают преимущества семейной жизни, но теряют из виду ее истинный смысл. Нестеров подчеркнул, что церковь призывает молодежь к ответственному выбору и серьезному отношению к жизни.

В рамках фестиваля выступил диакон Анатолий Гольдман, осветив духовные аспекты семейной жизни. Организаторами мероприятия выступили Межъепархиальный отдел по работе с молодежью Московской митрополии при поддержке Подольской епархии, Министерства информации и молодежной политики и Общественной палаты Московской области. Проведение фестиваля было благословлено владыкой Аксием.

Ранее в Подольске состоялись соревнования по дартсу, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.