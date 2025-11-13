В Подольске на выставке в честь участников СВО представили сбитый вражеский беспилотник
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске на выставке в честь участников специальной военной операции «Их подвиг яркий и нетленный» представили сбитый вражеский беспилотник FIP-U.
Дрон был передан главой муниципалитета Григорием Артамоновым Подольскому выставочному залу. Он рассказал, что привез беспилотник из Донбасса.
«Штурмовая группа занимала оборону, когда на них вышел этот БПЛА. Ребята сработали четко: засекли цель, сопроводили ее и выполнили пуск. Теперь этот трофей хранится в Подольском выставочном зале», - сказал глава.
Всего на выставке представлены личные вещи, фото и истории более 20 участников СВО из Подольска.
