В Подольске началась подготовка к укладке асфальта в Цементном проезде
В Цементном проезде Подольска рабочие готовятся к укладке дорожного покрытия
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске началась подготовка к укладке дорожного покрытия в Цементном проезде. О ходе работ рассказали в муниципальной администрации.
«Сейчас специалисты занимаются подготовительными работами, проводят дофрезеровку и предварительный ямочный ремонт», — говорится в сообщении.
Укладка асфальта стартует в конце рабочей недели. В общей сложности здесь планируется заменить около 17 тыс. кв. м. покрытия.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Володарского шоссе.