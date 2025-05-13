В Подольске началась подготовка к укладке асфальта в Цементном проезде

В Цементном проезде Подольска рабочие готовятся к укладке дорожного покрытия

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Фото: [t.me/podolskadm]

В Подольске началась подготовка к укладке дорожного покрытия в Цементном проезде. О ходе работ рассказали в муниципальной администрации.

«Сейчас специалисты занимаются подготовительными работами, проводят дофрезеровку и предварительный ямочный ремонт», — говорится в сообщении.

Укладка асфальта стартует в конце рабочей недели. В общей сложности здесь планируется заменить около 17 тыс. кв. м. покрытия.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Володарского шоссе.

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