В Подольске наградили энергетиков в честь их профессионального праздника

В Подольске состоялась торжественная церемония награждения сотрудников энергетической отрасли, приуроченная к их профессиональному празднику. Муниципальные награды за добросовестный труд и высокий профессионализм получили около 20 специалистов.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил энергетиков Подмосковья и вручил им областные награды.

В Подольске первый заместитель главы округа Владимир Кравцов вручил медали «За безупречную службу», а также знак отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» 11 работникам ведущих предприятий отрасли.

Еще девять специалистов получили почетные грамоты и благодарственные письма от Совета депутатов муниципалитета. Почетный знак Совета депутатов был вручен ведущему инженеру-конструктору силовых трансформаторов ООО «ЭнергоПром-Альянс» Надежде Шапоревой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в электроэнергетике.