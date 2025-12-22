В Подольске наградили энергетиков в честь их профессионального праздника
Награждение энергетиков прошло в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске состоялась торжественная церемония награждения сотрудников энергетической отрасли, приуроченная к их профессиональному празднику. Муниципальные награды за добросовестный труд и высокий профессионализм получили около 20 специалистов.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил энергетиков Подмосковья и вручил им областные награды.
В Подольске первый заместитель главы округа Владимир Кравцов вручил медали «За безупречную службу», а также знак отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» 11 работникам ведущих предприятий отрасли.
Еще девять специалистов получили почетные грамоты и благодарственные письма от Совета депутатов муниципалитета. Почетный знак Совета депутатов был вручен ведущему инженеру-конструктору силовых трансформаторов ООО «ЭнергоПром-Альянс» Надежде Шапоревой.
