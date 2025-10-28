В Подольске направили в суд дело мужчины, устроившего разбой в квартире знакомой

Подольская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о разбое и незаконном лишении свободы потерпевшей, возбужденное в отношении 54-летнего жителя Подмосковья по ч. 2 ст. 162 УК РФ и пп. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, 24 августа 2025 года он находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой в Подольске. Чтобы похитить ее имущество, он преградил ей выход из помещения и стал наносить удары металлической трубкой от пылесоса по различным частям тела, прикладывать к руке и ногам раскаленный утюг-парогенератор, а также хватать руками за шею. После этого женщина сообщила о месте хранения ценностей. Злоумышленник забрал ювелирные украшения и другое имущество общей стоимостью более 192 тыс. рублей.

Соседи потерпевшей вызвали сотрудников правоохранительных органов, обвиняемого задержали. Он полностью признал вину в содеянном и раскаялся, пока он содержится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.