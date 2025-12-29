В Подольске новогодний турнир по самбо собрал около 100 юных борцов
Новогодний турнир по самбо состоялся в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В подольском ФСК «Заречье» состоялся Новогодний турнир Федерации дзюдо и самбо, собравший порядка 100 начинающих спортсменов 2014–2017 годов рождения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность проекта Школьной лиги.
Как сказал заслуженный тренер России Дмитрий Воробьев, турнир в Подольске специально организован для детей, делающих первые шаги на татами.
Перед началом состязаний разминку для участников провели мастера спорта братья Иван и Николай Цветковы.
Торжественное открытие прошло в праздничной атмосфере с участием Деда Мороза и Снегурочки. Поединки проводились одновременно на двух татами по упрощенным правилам.
Завершился турнир общим чаепитием, на котором собрались около 200 человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье насчитывается более 500 спортивных объектов.