В Подольске обновили асфальт в микрорайонах Парковый, Шепчинки и Межшоссейный
Дорожное покрытие обновили в трех микрорайонах Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Дорожное покрытие обновили на дворовых территориях в трех микрорайонах Подольска — в Парковом, Шепчинках и Межшоссейном. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.
Покрытие в Подмосковье обновляют и на территориях медучреждений. Такие работы провели у девяти объектов, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Подольске асфальт обновили в Парадном проезде, на улицах Свердлова и Кирова. Также на участках заменили бордюрные камни, обустроили дополнительные парковочные места и пешеходные дорожки. Продолжаются работы по установке новых скамеек и урн, созданию зон отдыха и озеленению.
«Работаем с небольшим опережением графика, чтобы как можно скорее создать для подольчан удобное и приятное городское пространство», — сказал глава округа Григорий Артамонов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержании чистоты в регионе летом.