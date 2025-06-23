В Подольске обновили асфальт в микрорайонах Парковый, Шепчинки и Межшоссейный

Дорожное покрытие обновили на дворовых территориях в трех микрорайонах Подольска — в Парковом, Шепчинках и Межшоссейном. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Покрытие в Подмосковье обновляют и на территориях медучреждений. Такие работы провели у девяти объектов, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске асфальт обновили в Парадном проезде, на улицах Свердлова и Кирова. Также на участках заменили бордюрные камни, обустроили дополнительные парковочные места и пешеходные дорожки. Продолжаются работы по установке новых скамеек и урн, созданию зон отдыха и озеленению.

«Работаем с небольшим опережением графика, чтобы как можно скорее создать для подольчан удобное и приятное городское пространство», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержании чистоты в регионе летом.