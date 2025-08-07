В Подольске обсудили ход подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме

В Подольске в рамках заседания штаба с представителями ресурсоснабжающих организаций и профильных комитетов обсудили ход подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме.

В целом в этом году в Подмосковье на модернизацию объектов теплоснабжения предусмотрели 47,5 млрд руб., сообщили в Московской областной думе.

В работе штаба в Подольске приняли участие первый заместитель главы округа Владимир Кравцов и заместитель главы округа Михаил Саруханов.

В Подольске модернизация тепловых объектов в рамках госпрограммы ведется с опережением графика. Уже проложили свыше 20 км новых трубопроводов из 23,7 км запланированных. Также продолжается благоустройство в Парковом, Шепчинках, Центральном, Межшоссейном и Ново-Сырово.

Помимо этого, в Подольске активно готовят к зиме многоквартирные дома. Сдано уже более 1,1 тыс. паспортов готовности. Свыше 1 тыс. загружено в автоматизированную информационную систему.

В МУП «Водоканал» работы идут в соответствии с графиком. На данный момент план выполнен на 78%. «Подольская теплосеть» завершила гидравлические испытания на 73 котельных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации теплоснабжения в Дмитрове.