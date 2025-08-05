Андрей Воробьев рассказал о модернизации теплоснабжения в Дмитровском округе

К 1 сентября в Дмитровском округе проведут ремонт более 10 км теплосетей, а также построят две блочно-модульные котельные (БМК) и центральный тепловой пункт, положительные изменения почувствуют порядка 114 тыс. жителей (647 МКД и 120 социальных объектов). Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на один из участков вблизи улицы Пушкинская, где ведется перекладка сетей.

«У нас в Подмосковье реализуется очень большая программа модернизации и водоснабжения, и теплоснабжения. Мы на очень важной трассе в Дмитрове. Это магистральная сеть, пятисотка. Сейчас идет заключительный этап. Буквально через два месяца все работы завершим. Будут некоторые неудобства, потому что перекопаем дорогу, чтобы проложить новые коммуникации. Но все мы понимаем, насколько важно подготовиться к осенне-зимнему периоду, к отопительному сезону», – сказал губернатор.

По его словам, в округе ведется одна из самых больших программ по теплу в Подмосковье. Он подчеркнул важность своевременности работ. Магистральная теплосеть протяженностью 200 м, идущая от котельной на улице Водников, отапливает около 100 многоквартирных домов, где проживает порядка 13 тыс. жителей, и 15 соцобъектов. Готовность участка достигла 75%.

«Нам нужно сделать «переходы» через дорогу. Схема дорожного движения разработана и согласована с ГИБДД, с Мосавтодором тоже все обсудили. Будем работать поэтапно – в две очереди», – рассказал губернатору инженер Александр Зинченко.

В 2025 году в округе модернизируют 36 участков теплосетей (10,3 км), в том числе на улицах Набережная, Водников, Советская, Профессиональная и так далее. Блочно-модульные котельные появятся в поселке Автополигон (3,2 тыс. жителей, 154 МКД, три соцобъекта) и рабочем поселке Икша (3,7 тыс. человек, 29 МКД, пять соцобъектов), центральный тепловой пункт — в селе Внуково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.