В Подольске обсудили создание добровольных пожарных команд на предприятиях

На площадке Общественной палаты городского округа Подольск состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам организации добровольных пожарных команд. В обсуждении с представителями Подольского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие руководители местных предприятий.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов до этого поздравил волонтеров и добровольцев региона с Международным днем добровольца.

Добровольная пожарная команда — это подразделение, которое занимается профилактикой и тушением возгораний непосредственно на территории предприятия, что значительно повышает общий уровень пожарной безопасности объекта. Наиболее актуально создание таких команд для организаций с пожароопасными производствами, складами материальных ценностей или численностью сотрудников более 50 человек.

Владельцам предприятий рекомендовали создать добровольные команды, организовать их обучение, а также обеспечить необходимыми первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил подмосковных волонтеров с Днем добровольца.