В Подольске около 30 пенсионеров приняли участие в мастер-классе по вокалу

В Подольске порядка 30 участников проекта «Активное долголетие» приняли участие в вокальном мастер-классе. Мероприятие прошло в структурном подразделении «Молодежный» МЦ «Территория будущего».

Урок провела специалист подразделения Инна Кудрявцева. Занятие началось с рассказа о пользе пения для здоровья. После этого участникам показали вокальные и артикуляционные упражнения и приемы певческого дыхания.

В завершение все участники мероприятия хором исполнили любимые песни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии проекта «Активное долголетие» в регионе.