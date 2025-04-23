В Подольске на базе школы № 34 состоялся финал муниципального конкурса «Ученик года — 2025», в рамках которого определили победителя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

По итогам мероприятия победителем стал ученик 10-го класса гимназии № 7 Георгий Багдасаров. Приз детского жюри получила ученица 11-го класса школы № 18 им. Подольских курсантов Алла Кутасова. В общей сложности в конкурсе приняли участие 38 лучших учеников из 20 подольских образовательных учреждений.

«Участие в конкурсе помогло мне почувствовать энергию, заряд, поддержку от моей школы, моих одноклассников, моей семьи. Кроме того, я собрала уникальную информацию о моем прадедушке, о его подвигах и заслугах. Все это очень ценно для меня», — поделилась ученица 9 класса школы № 34 Дарья Мороз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.