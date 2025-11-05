В Подольске отключили до весны 11 фонтанов

В Подольске отключили и укрыли до весны 11 фонтанов. Работы провели специалисты водоканала округа и сотрудники парка имени Виктора Талалихина.

Подготовка фонтанов к зиме началась в Подмосковье в октябре, сообщили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подольске для сохранения фонтанов в морозы слили воду и промыли чаши. Также сняли краны и светильники, установили заглушки, продули трубы подачи воды. Фонтаны также укрыли защитными конструкциями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в 2025–2026 годах благоустроят более 150 общественных пространств.