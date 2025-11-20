В Подольске открыли первое в Центральном федеральном округе отделение «Ассамблеи народов России»

В Подольске было подписано соглашение об открытии в Центральном федеральном округе и Подмосковье первого местного отделения «Ассамблеи народов России».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ФАДН России Игорь Баринов обсудили совместную работу.

Председателем подольского отделения стал президент Федерации силового многоборья РФ и зампред Совета по патриотическому воспитанию «Офицеров России» Иван Мечишев.

В рамках мероприятия местное отделение «Ассамблеи», Общественная палата и Совет депутатов муниципалитета подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.