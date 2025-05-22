В Подольске открыли после ремонта стоматологическую поликлинику

Ремонт городской стоматологической поликлиники завершился в Подольске. Обновленное учреждение уже открыли, рассказали в муниципальной администрации.

Поликлиника расположена на Красной улице. Она является филиалом Домодедовской стоматологической поликлиники.

В здании установили заменили радиаторы, модернизировали вентиляционную систему. Кроме того, установили новое оборудование, в том числе аппарат КТ и 15 стоматологических установок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве строится самая большая в регионе поликлиника.