В Подольске открыли после ремонта стоматологическую поликлинику
Отремонтированную стоматологическую поликлинику открыли в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Ремонт городской стоматологической поликлиники завершился в Подольске. Обновленное учреждение уже открыли, рассказали в муниципальной администрации.
Поликлиника расположена на Красной улице. Она является филиалом Домодедовской стоматологической поликлиники.
В здании установили заменили радиаторы, модернизировали вентиляционную систему. Кроме того, установили новое оборудование, в том числе аппарат КТ и 15 стоматологических установок.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве строится самая большая в регионе поликлиника.