В Подольске посадили под домашний арест мать двоих детей, которые погибли в результате пожара

В Подольске посадили под домашний арест местную жительницу, чьи дети погибли в результате пожара. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 23 сентября в квартире дома во Флотском проезде. Помещение загорелось, и находившиеся в нем без присмотра взрослых двое мальчиков в возрасте двух и четырех лет насмерть отравились угарным газом.

39-летней матери предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Сегодня суд избрал ей меру пресечения. Это домашний арест на срок до 23 ноября 2025 года.

