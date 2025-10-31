В Подольске построили еще один дом в составе ЖК «Школьный»

В Подольске построили еще один дом в составе жилого комплекса «Школьный». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Площадь нового 18-этажного дома составляет свыше 6,9 тыс. кв. м. В нем обустроены 134 квартиры. Входные группы здания спроектированы с учетом доступности для всех категорий жителей.

На прилегающей территории построили детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

ЖК расположен в микрорайоне Климовск. Для жителей доступны магазины, два детсада, школа, колледж, гимназия, больница, спорткомплекс.

