В Подольске построили новую кабельную линию

В Подольске энергетики соединили питающие кабельные линии и увеличили пропускную способность сети, повысив надежность электроснабжения сразу в нескольких районах.

В Подмосковье по программе повышения надежности электроснабжения жителей с января по октябрь провели работы почти на 300 объектах, рассказали до этого в Министерстве энергетики Московской области.

В Подольске были реконструированы фидеры от подстанции № 104 «Климовская» до распределительного ТП № 61. Также была построена новая кабельная линия от РТП-50 до распределительного модуля № 71.

В рамках инвестпрограммы в округе обновили высоковольтные кабельные линии протяженностью более 86 км, реконструировали существующие и построили новые ТП.

