Энергетики Подмосковья обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи ЕГЭ и ГИА

Подмосковные энергетики обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи школьных экзаменов — ЕГЭ и ГИА. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Энергетики региона уже провели все необходимые мероприятия, в том числе проверили состояние оборудования и ЛЭП, сформировали дежурные бригады, подготовили мобильные электростанции.

На время проведения испытаний на энергообъектах, которые снабжают электроэнергией школы и пункты проведения экзаменов, отменят ремонтные работы.

Как отметил глава министерства Сергей Воропанов, в дни проведения испытаний работу объектов, обеспечивающих электричеством образовательные учреждения, возьмут на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в области полностью завершена подготовка к проведению экзаменов.