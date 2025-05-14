В Подольске построят пирсы для пожарной техники

В городском округе Подольск на территории семи населенных пунктов завершается строительство пирсов для пожарной техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Работы проходят в деревнях Валищево, Меньшово, Новоселки, Хряслово, в поселках Подольской МИС и Быково, а также в селе Сынково. Заместитель главы округа Игорь Семенов, сотрудники территориального отдела «Лаговский» и представители администрации муниципалитета проконтролировали выполнение устройства площадок для забора воды пожарной техникой.

«По результатам проверки выявлено, что работы ведутся с опережением графика, и их выполнение составляет уже 80%», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.