В Подольске приступили к заливке хоккейных площадок

В городском округе Подольск начали заливку восьми ледовых площадок, еще три уже готовы и открыты для посетителей. Для формирования крепкого и ровного покрытия работы проводятся поэтапно, с нанесением нескольких слоев льда. Первые базовые слои уже уложены.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей посетить катки, которые открылись в парках региона.

Как сообщает администрация Подольска, в деревне Федюково площадку подготовили в числе первых, и там уже активно катаются местные жители. Всего в ближайшее время встать на коньки можно будет по восьми адресам на базе спортивных учреждений.

Для первых заездов уже открыты катки в поселке Быково, в деревне Федюково и в поселке Дубровицы.

