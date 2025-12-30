Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил новогоднее желание мальчика из Серпухова — 13-летний Дмитрий Гундиенков хотел попасть в кабину машиниста и увидеть, как управляют поездом. На минувшей неделе в Кремле Воробьев снял украшение с «Елки желаний», на котором была написана мечта мальчика.

Для подростка провели экскурсию в кабину поезда совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК). Там он смогу посидеть за пультом управления локомотива и не только.

«Я всегда любил ездить на электричках, кататься в метро. Сегодня мне показали современный поезд – «Иволга». Он такой классный, комфортный, удобный. И я не просто на нем прокатился, но и побывал в кабине машиниста», - поделился он.

Мальчик признался, что в будущем хотел бы пойти в колледж, чтобы стать машинистом. Его мать передала слова благодарности губернатору за помощь в исполнении мечты ребенка.

В 2025 году в рамках «Елки желаний» Андрей Воробьев уже осуществил мечту 11-летнего Сережи из Солнечногорска, который получил велосипед. Вскоре он исполнит просьбу четырехлетнего Вити из Новоазовска в ДНР — подшефной территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.