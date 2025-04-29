В Подольске пройдет иммерсивный фестиваль с выставкой ретроавтомобилей

В Подольске на территории парка им. В. Талалихина проведут иммерсивный фестиваль с выставкой ретроавтомобилей и фольклорный праздник. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Так, иммерсивный фестиваль «Подольск не проездом» пройдет 1 мая. В его рамках будут представлены ретроавтомобили. Также состоятся концерт и дефиле советской одежды.

Открытый молодежный фольклорный фестиваль «Традиция» состоится 4 мая. В программе — выступления фольклорных коллективов со всей страны, народные танцы, показ моделей крестьянской одежды.

Ранее сообщалось, что за первые дни с открытия аттракционов в указанном парке на них прокатились более 2 тыс. человек.