В Подольске прокуратура взяла на контроль факт жестокого обращения с животным

Подольская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств жестокого обращения с животным, информация об инциденте появилась в средствах массовой информации. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, на улице Юбилейной около 18:00 4 сентября 2025 года 47-летний местный житель решил пропустить собаку в подъезд, однако она его укусила. Из-за этого он ударил животное и после швырнул о землю. По заявлению владелицы территориальным отделом полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.