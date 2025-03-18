Губернатор Подмосковья поздравил следж-хоккеистов региона с победой на Кубке защитников Отечества

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил следж-хоккеистов региона с победой на первом Всероссийском Кубке защитников Отечества по зимним видам спорта.

«В решающих матчах наши парни обыграли команды Петербурга и Самары. Вы все показали боевой характер, выдержку и волю!» - отметил Воробьев.

Глава региона отметил, что соревнования прошли в Ханты-Мансийске. За победу в них боролись свыше 300 ветеранов СВО из 60 субъектов страны. Подмосковье представляли 15 спортсменов. Они участвовали в соревнованиях по пяти видам спорта: следж-хоккей, биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горные лыжи.

Сегодня губернатор с главой Минспорта РФ Михаилом Дегтяревым, а также президентом Паралимпийского комитета РФ Павлом Рожковым провел встречу с представителями региональной сборной и поздравил спортсменов.

Ранее сообщалось, что губернатор провел встречу с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.